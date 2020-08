Corona-proof Tourfeest voor duizend mensen in Helmond

Ongenees­lijk zieke Sharon uit Bladel krijgt haar eigen festival in Lierop

7:23 BLADEL/LIEROP -Sharon en Richard Theuws uit Bladel krijgen een eigen rockfestival aangeboden: ‘Jankfest’. Het privé-feestje in de tuin van jongerencentrum Nirwana in Lierop wordt vermoedelijk hun laatste festival samen, want Sharon is ongeneeslijk ziek.