Corona slaat in Helmond toe in de politiek

Wim de Roy moet van MULO en Helmondia een geheel maken: ‘Wij zitten op rozen bij SV De Braak’

19 september Jarenlang was sportpark De Braak het onderkomen van zowel MULO als Helmondia, maar vanaf dit seizoen verdedigen de teams samen hun thuisbasis. Het is aan hoofdtrainer Wim de Roy om het debuutseizoen van fusieclub SV De Braak in goede banen te leiden.