Corona was nog ver weg, roken heel normaal en de GGD had iets te vieren

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - De mevrouw die rechts van het midden staat heeft in de ene hand een sigaret en in de andere een drankje. Niemand keek er toen van op dat er op een feestje glaasjes met sigaretten op tafel kwamen. De rookwaren stonden gewoon naast de nootjes en het bier.

Deze foto van Jozef van den Broek is uit juni 1974 en heeft als titel ‘GGD Helmond’. Waar wordt hier op gedronken bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst? Is het een vrijdagmiddagborrel of is er iets te vieren?

Jozef van den Broek

Honden die politiewerk doen en stropers op de hielen zitten

,,Tweede van rechts staat mijn vader, Jan Heesmans. Rechts van hem staat Louis van Leuken met zijn hond’’, meldt Marijke Heesmans. ,,Ik denk dat deze foto is genomen tijdens een hondenkeuring. Een aantal keren per jaar werd gekeken of de politiehonden nog capabel waren voor politie-inzet.’’

Zeven agenten en drie Duitse herders had Jozef van den Broek voor de camera in oktober 1977. Dankzij onze lezers weten we nu zeker dat een aantal van deze mannen van de hondenbrigade van de vroegere gemeentepolitie in Helmond is.

Oefenen in Stiphout

Of het inderdaad bij een keuring was, wordt niet duidelijk. Frits Vliegenberg weet in ieder geval dat de foto is genomen in Stiphout, aan de achterzijde van de voetbalvelden van Stiphout Vooruit. ,,Daar had de in 1975 opgerichte hondenbrigade een oefenlocatie gekregen. Deze hondenbrigade was de eerste die werkte met twee geleiders met één hond. Beide honden kwamen van PHV Recht door Zee’’, aldus Vliegenberg.

Links staat volgens hem het koppel Cor van Koert en Fred Leyzer met de hond Marco. Ernaast staat Gerrie van der Burgt (oprichter en leiding). Dan het tweede koppel Marius Joosten en Frits Vliegenberg zelf met hond Rando. Naast hen staat Jan Heesmans. ,,Die deed in beginsel pakwerk. Later deden we dat zelf’’, zegt Vliegenberg.

Quote Louis was veel in het buitenge­bied te vinden met zijn hond om toezicht te houden op stroperij Frits Vliegenberg

De laatste in de rij is Louis van Leuken met zijn hond. ,,Louis was veel in het buitengebied te vinden met zijn hond om toezicht te houden op stroperij. Hij kon zich aansluiten om met zijn hond mee te oefenen.”

Ook Koos Coolen herkent Louis van Leuken. ,,Hij was vaak te vinden in het veld en de bossen. Dat deed hij in samenwerking met onbezoldigd ambtenaar korps rijkspolitie Toon Coolen die jachtopzichter was in de Stiphoutse bossen.’’