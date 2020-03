Coronacrisis: geen Lichtjes Parade in Helmond, voorjaarskermis onzeker, musea Peel op slot

De gemeente Helmond meldde vanochtend dat ook de voorjaarskermis sneuvelt. Dat bleek voorbarig. Vanmiddag wordt een besluit genomen. De kermis staat gepland voor vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april.

Bibliotheken Helmond-Peel blijven open

De filialen van Bibliotheek Helmond-Peel in Asten, Deurne, Helmond en Someren blijven vooralsnog open. Wel zijn alle activiteiten tot en met 31 maart geschrapt. Het gaat dan om lezingen, cursussen en spreekuren. Ook Voorleesbus Blikkie rijdt de komende weken niet.

Muziekcafé: aantal shows verplaatst

Bij het Muziekcafé aan de Zuid-Koninginnewal is een aantal optredens van de agenda. Het gaat om de Rage Against The Machine- en Queens of the Stone Age-tributebands van morgenavond (14 maart) en de Sabaton-tributeband van volgende week zaterdag (21 maart). Deze shows worden verplaatst.

Vanavond is er wel een Deep Purple-tributeband. De Pick Up Music Club (20 maart), Nick Cave tribute (27 maart) en Aretha Franklin tribute (28 maart) gaan vooralsnog eveneens door. „Al kan ik me voorstellen dat het optreden van vanavond voorlopig het laatste is, door nadere regels van de overheid”, zegt eigenaar Marcel de Beer. Hij heeft begrip voor eventuele aanvullende maatregelen. Uiteraard houdt het Muziekcafé zich steeds aan de restrictie van maximaal 100 personen per activiteit. De capaciteit van de muziekkroeg is het dubbele.

Musea en theaters