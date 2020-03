Coronacrisis: tijdelijk daklozenopvang in sporthal De Braak in Helmond

Helmond Sport vooralsnog niet verder met De Louw, Vits, Koolhof en Poelmans

17:00 Helmond Sport heeft de contracten van Senne Vits, Nick de Louw, Joeri Poelmans en Dean Koolhof opgezegd. De club had een optie om de aflopende contracten van het viertal te verlengen, maar doet dat - mede vanwege de onduidelijkheid over de toekomst - niet. De rest krijgt later uitsluitsel.