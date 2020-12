Coronatijd of niet: in de kerststal brandt nog licht

De lampjes zijn verdwenen uit de kerstbomen in de Stiphoutse Dorps­straat

18 december HELMOND - Iedereen was erg enthousiast over de kerstbomen die de Stiphoutse ondernemersvereniging in de Dorpsstraat had neergezet. Wat extra gezelligheid en licht in donkere tijden. Maar sinds vrijdag branden de lampjes niet meer. Ze waren niet volgens de richtlijnen aangesloten en daarom zijn ze uit de bomen gehaald.