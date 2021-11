Crèmewit, grijswit of spierwit? Bewoners Jeruzalem-buurt mochten voor schilderbeurt kiezen

24 uursopvang in Helmond op industrie­ter­rein lijkt niet gemakke­lijk te realiseren: ‘Er is niet eens plek hier’

HELMOND - Helmond ziet wel iets in een noodopvang voor verwarde mensen op een van de industrieterreinen in de stad. Maar de start is niet vlekkeloos. Stichting Bedrijventerreinen Helmond, waar zo'n 900 firma's onder vallen, las in de krant over de plannen. ,,Dit is eigenlijk te triest voor woorden. En er ís niet eens plek.”

