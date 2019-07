Video Solar Team Eindhoven onthult nieuwe zonneauto: Een zelfrijden­de laadpaal

17:00 EINDHOVEN - De nieuwste gezinsauto op zonne-energie van Solar Team Eindhoven is donderdag gepresenteerd op het 18 Septemberplein. De nieuwe Stella Era is naast auto ook een ‘zelfrijdende laadpaal’. De auto moet op 13 oktober in Australië de titel gaan verdedigen tijdens de World Solar Challenge.