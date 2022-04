Cultuur snuiven voor alle derdejaars scholieren in Helmond tijdens WAH?!

HELMOND - Zingen in een popkoor of beeldhouwen met speksteen: derdejaars leerlingen van alle Helmondse middelbare scholen kunnen kiezen uit een keur van workshops en voorstellingen tijdens Cultuurweek WAH?!

Zes Helmondse cultuurhuizen werken mee aan de eerste editie van de cultuurweek, die van 19 tot en met 22 april gehouden wordt: het Annatheater, Bibliotheek Helmond-Peel, Museum Helmond, Het Speelhuis, Kunstkwartier en De Cacaofabriek. De bedoeling is dat leerlingen daarna de weg naar cultuur in hun stad weten te vinden én beseffen hoe leuk en gevarieerd cultuur is.

De derdejaars leerlingen volgen gedurende de week allemaal drie workshops of voorstellingen. „Het is erg mooi dat we intensiever gaan samenwerken met het culturele aanbod in de stad”, zegt Paul Metzemaekers, rector van OMO Scholengroep Helmond. „En dat iedere leerling aan zijn trekken komt, ongeacht niveau of achtergrond. Iedereen zit een keer in de derde klas.”

Quote Cultuur is echt geen elitaire hobby met alleen maar deftige schilderij­en en klassieke muziek Annique van den Heuvel, CultuurContact

Een tour over de zolder van het kasteel

De activiteiten variëren van het maken van een stopmotion-video of een zelfportret in blauwdruk tot een tour over de zolder van het kasteel, waarbij een waargebeurd verhaal centraal staat. Ook zijn er allerlei workshops rond zang en dans en voorstellingen. De cultuurweek wordt in De Cacaofabriek afgesloten met een optreden van de alternatieve R & B en hiphopartiest Yves featuring Ginge.

Annique van den Heuvel is betrokken namens CultuurContact. „De jeugd in Helmond mag weten dat ze ook in eigen stad terecht kunnen voor cultuur. En wat er allemaal valt onder de noemer cultuur: dat is echt geen elitaire hobby met alleen maar deftige schilderijen en klassieke muziek. Hiphop is ook cultuur, net als vloggen, diamond painting, noem maar op.”