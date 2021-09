Cultuurstichting Soet op Suyt heft zichzelf op: ‘Zonder financiële steun lukt het ons niet’

Helmonder die met 134 km/u been van vrouw reed, blijkt al maanden spoorloos

23 september EINDHOVEN - De vijf maanden cel voor het afschuwelijke verkeersongeluk in Eindhoven waarbij een vrouw haar been verloor, vond hij al te veel. Ook al stond er dik 130 km/u op de teller en reed hij na het ongeluk door. Maar toen woensdag de aanklager, advocaat en het gerechtshof klaar zaten om opnieuw naar zijn zaak te kijken, was de Helmondse hoofdverdachte de grote afwezige. De man blijkt al maanden spoorloos.