Cursus in Helmond: met positief gevoel naar de brugklas

Veldhoven­se amokmaker niet toereke­nings­vat­baar

12:12 DEN BOSCH Dat Harry van K. begin dit jaar in Helmond een kennis aanvloog en in Veldhoven te keer ging tegen agenten, kan hem volgens deskundigen niet worden verweten. Hij heeft een stoornis, is ontoerekeningsvatbaar en daarom vraagt het Openbaar Ministerie geen straf maar plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.