Cybercrime bij werkbedrijf Senzer: ‘Nog onduidelijk of er bij deze inbraak persoonsgegevens zijn gestolen’

Rozenhart voor alle medewer­kers van het Elkerliek

8 maart HELMOND - Een jaar lang coronapatiënten in het Elkerliek ziekenhuis. Een jaar waarin er voor mensen die in de zorg werken amper een moment is geweest om op adem te kunnen komen. Vrouwen van Nu heeft daarom op Internationale Vrouwendag het zorgpersoneel extra in het zonnetje gezet.