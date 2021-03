‘Cyberwouten' geven in talkshow met Frank Lammers ondernemers beveiligingstips

Gelukkig heeft werkbedrijf Senzer - ondanks een hack door internetboeven - deze week gewoon duizenden uitkeringen kunnen betalen. Voor stofafzuigingsbedrijf Formula-Air bleken de gevolgen van een cyberaanval in 2009 veel ernstiger, verklapt directeur Ad van Hoof in de door Frank Lammers gepresenteerde talkshow van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. ,,We konden weken niet in de administratie. De planning was ook niet in te zien. We konden zelfs niemand meer bellen. Met een half miljoen dek je daarvan de schade niet.’’