D66'er doet aangifte tegen Brabantse jongen (18) die hem oplichtte als nepmedewerker gaysauna

BEEK EN DONK/ROTTERDAM - Jack van Amerongen, gebiedscommissielid van D66 in Rotterdam, heeft aangifte gedaan tegen een 18-jarige jongen uit Beek en Donk die hem en twee anderen zou hebben opgelicht. De tiener, die jaren geleden in het Brabantse nieuws kwam vanwege een langdurige vermissing, deed zich volgens Van Amerongen voor als een medewerker van de gaysauna en wist op die manier geld van hem te stelen.

Van Amerongen, geboren en getogen in Nijmegen, ontmoette in december de 18-jarige jongen in een kroeg in Rotterdam. ,,Het was een gezellig gesprek. We zijn elkaar hierna nog vaker tegengekomen. Hij kwam over als een leuke jongen die geen kwaad in de zin had.”

Gayfeest

Op enig moment kwam ter sprake dat er een leuk feest was in een gaysauna in Arnhem. Van Amerongen gaf aan daar graag naartoe te willen, maar het feest was al een tijdje uitverkocht. Volgens de D66'er gaf de jongen aan dat hij bij de sauna werkte en hij makkelijk aan kaartjes kon komen.

,,Hij wilde het graag regelen voor mij. Ik had het vertrouwen dat het allemaal goed zou komen”, verzucht Van Amerongen. De jongen regelde twee kaartjes, een locker en wat drankjes ter waarde van zestig euro. Via Whatsapp-gesprekken, die deze krant heeft ingezien, geeft de Brabander aan dat hij met zijn baas alles heeft geregeld en Van Amerongen zich verder geen zorgen hoeft te maken.

Onraad

Het commissielid boekt een hotelovernachting in Arnhem en blijft via de app contact houden met de Brabander. Maar vlak voor het feest ruikt Van Amerongen onraad. ,,De jongen gaf opeens aan dat ik mijn geld aan het weggooien was, omdat er alleen maar oudere mannen naar het feest zouden komen. Vervolgens werd zijn verhaal steeds waziger. Ik vertrouwde het allemaal niet meer.”

Van Amerongen stuurt hierop een bericht naar de eigenaar van de gaysauna. Die komt met een verontrustende mededeling: de jongen in kwestie is helemaal niet bij hem werkzaam. Hij is alleen als sollicitant langsgeweest. ,,Toen heb ik meteen de eigenaar van het café waar ik hem heb ontmoet ingelicht. Later confronteerde ik de jongen zelf met zijn praktijken. Hij gaf alles toe en beloofde dat hij het geld snel terug zou storten. Dat heeft hij tot op de dag van vandaag niet gedaan.”

Aangifte

Bij de politie deed Van Amerongen donderdag aangifte van ‘overige horizontale fraude’, oftewel fraude binnen het financieel-economisch verkeer tussen burgers en het bedrijfsleven.

,,Ik hoop dat justitie met een passende straf voor deze jongen komt”, zegt hij. ,,Het gaat mij helemaal niet om die zestig euro, maar om het principe. Je gaat ervan uit dat je zo’n jongen, die je in een veilige en vertrouwde omgeving tegenkomt, kunt vertrouwen. Maar helaas moet je tegenwoordig altijd op je hoede zijn.”