Daan Mikkers nieuwe jeugdburgemeester van Helmond

Reuma Inn over werken of niet werken

17:32 HELMOND - Vereniging Reuma Actief houdt op 12 maart om 20.00 uur een themabijeenkomst over werken of niet werken? Een verzuimregisseur legt uit wat te doen als een cliënt in een UWV- of Poortwachter-traject belandt en door de bomen het bos niet meer ziet.