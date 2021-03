Daar gaan de opslagloodsen en werkplaatsen van bouwbedrijf Adriaans: bouw van hofje met 50 woningen in Stiphout kan bijna beginnen

HELMOND - Hoppa. De grijper heeft weer een muurplaat te pakken. De loodsen en kantoren - de laatste tastbare zaken die eraan herinneren dat dit de oude werf van aannemersbedrijf Adriaans is - verdwijnen nu ook. Over een paar weken wordt hier begonnen met de bouw van vijftig koopwoningen.

Binnen een week of twee zullen de slopers van Van Kaathoven helemaal klaar zijn. Alle werkplaatsen, kantoren en opslagloodsen op het terrein aan de Rootakkers in Stiphout zijn dan weg. Over een week of zes tot acht kunnen dan de eerste bouwwerkzaamheden beginnen verwacht Robert Hellings van Cedrus Vastgoed. Als de fundering er eenmaal ligt gaat aannemer Bots Bouwgroep rap de hoogte in. Volgens Hellings hoopt de Deurnese aannemer de nieuwbouw rond de zomervakantie van 2022 op te leveren.

Volledig scherm Impressie van nieuwe woningen op het Tyboschplein in Stiphout. © Pauwert Architectuur

Diverse stijlen

Het bouwplan van Cedrus Vastgoed voorziet in vijftig woningen in een rustig hofje met veel groen en speeltoestellen. Het worden woningen in diverse stijlen. Er zijn rode en witte huizen, met en zonder veranda in rijtjes en twee-onder-een-kappers. De belangstelling voor de woningen op het nieuwe Tyboschplein was ontzettend groot. Ze zijn ook allemaal al verkocht.

Volledig scherm Archieffoto van het terrein van de werf van Adriaans aan de Rootakkers in Stiphout. © Cedrus Vastgoed

Bouwgroep failliet

Projectontwikkelaar Robert Hellings kocht de oude werf van Raymond Adriaans nadat Adriaans Bouwgroep en Aannemersbedrijf in november 2018 failliet ging. De boedel van het negentig jaar oude Helmondse bedrijf werd geveild, projecten en personeel (deels) overgenomen door collega’s. De voormalige bedrijfslocatie in Stiphout wordt nu omgevormd tot een intiem plein waar jonge gezinnen en senioren over een kleine anderhalf jaar de sleutel van hun nieuwe thuis in ontvangst kunnen nemen.