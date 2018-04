Dagje Helmond voor turnzusjes Sanne en Lieke Wevers

Helmond Stagestad: snuffelen bij bedrijven

3 april Helmond - Het komt heel goed uit. Juist nu er in de zorg zoveel vraag is naar personeel, blijkt deze sector populair te zijn voor de snuffelstages die leerlingen vmbo-t van twee Helmondse scholen lopen. ,,Volgend jaar hopen we op nog meer belangstelling voor de techniek", zegt Diane Kolkhuis van werkbedrijf Senzer over een andere sector die schreeuwt om aanwas.