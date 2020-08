Dagje zwemmen in Milheeze eindigt met een dronken doodsschop uit het niets

DEN BOSCH - Duidelijker kon de officier van justitie niet zijn. Een mishandeling, bijna een jaar geleden in Milheeze, noemt ze een ‘volstrekt idiote actie’. Een Helmonder trapte goed aangeschoten zonder aanleiding een zwemgast vol tegen het hoofd. Die poging tot doodslag moet een jaar cel kosten, plus een jaar die nog open stond met daarna tbs.

Het moest een leuk dagje zijn, zei officier Kim Tax dinsdagmiddag in de Bossche rechtbank. Eind augustus vorig jaar was het eveneens heet en dus druk en gezellig op Strandbad Nederheide bij Milheeze. Een groep jongeren lag met de hoofden bij elkaar op handdoeken. Opeens kwam een tweede groepje in de buurt liggen: drie kerels en een meisje.

Een meisje uit de eerste groep voelde zich zo bekeken dat ze een dekentje over zich heentrok. Opeens stond een van de drie mannen op en liep op het eerste groepje af. Hij (35) zei iets en trapte opeens, uit het niets, uit volle kracht een van de liggende jongens vol tegen diens hoofd. Zonder zich om het bewusteloze slachtoffer te bekommeren liep hij terug en vertrok het groepje.

De andere groep had een kenteken genoteerd maar dat was niet echt nodig: een agent herkende de verdachte al aan de omschrijving van diens tattoos. Opvallend was dat hij ook een enkelband om had en zo was hij snel achterhaald.

Domme domme actie

De schaamte steeg haast zichtbaar op van de verdachte in het strafbankje. Om de zin gaf hij toe: het was een domme, domme actie. Waarom hij het deed? Instinct. Hij meende dat het groepje iets had geroepen en wilde weten wat. Toen hij daar stond, dacht hij een hand om zijn voet te voelen en haalde instinctmatig meteen uit. En met een vechtsporttraining was dat een schop die hard aankwam, gaf hij toe (‘Een trap vol uit stand met binnenkant voet’). Ook bekende hij ondanks een alcoholverbod flink gedronken te hebben. Een half litertje wodka, misschien wel meer. ‘Het was een kwaaie dronk'.

TBS met voorwaarden

De verdachte bleef excuses maken, maar Tax was er niet over de spreken. Zij wist dat hij al veel vaker is veroordeeld voor willekeurig geweld tegen weerloze slachtoffers. Zo liep hij in een proeftijd na een vonnis van drie jaar, waarvan een jaar even op de lat was geschreven. Dat jaar moest hij sowieso alsnog uitzitten. Met nog een jaar erbij. En: tbs met voorwaarden.

Dat was op advies van een psycholoog en psychiater. Zij zagen verschillende stoornissen, met een grote kans op herhaling van geweld. De verdachte zelf gaf meteen ruimhartig toe die behandeling ook te willen, al schrok hij van de tbs. Zijn advocaat vroeg de strafeis door twee te delen, samen met de behandeling leek hem dat lang genoeg.