Daisy kan beste leraar ter wereld worden: volledige steun van familie en schoolteam

VideoHELMOND - Ze hoeft het niet alleen te doen in Dubai. Daisy Mertens wordt vergezeld door collega’s en directie van De Vuurvogel in Helmond, familie en vrienden. Die genieten van deze unieke kans om dit land te bezoeken, de cultuur en luxe te ondergaan, zich te laten inspireren maar bovenal de top tien-juf te ondersteunen.

Zoals Britt van Ewijck, die net als Daisy voor een groep zeven staat en eerder samen met haar een klas draaide. ,,Ik vind het leuk om met haar te sparren. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de masterclass die ze geeft. Mooi hoe Daisy het doet.” Dat leraren hier niet alleen letterlijk in het zonnetje worden gezet, is belangrijk, stelt Britt: ,,Het is een te laag gewaardeerd vak.”

Voormalig studiebegeleidster Daniëlle de Boer gaf Mertens ooit op voor de nationale competitie en is er natuurlijk ook bij in Dubai. ,,Zij is de soort leraar die we nodig hebben in de toekomst. Ik zou meer Daisy’s willen hebben. Ze heeft een enorme drive om dingen goed te doen, om patronen te doorbreken. Daisy is een echte vechter.”

Beste leraar ter wereld

Mertens moet zelf vol aan de bak deze zaterdag. Zo is er een vragenronde voor de tien kanshebbers om beste leraar ter wereld te worden. ,,We moeten het systeem omgooien”, betoogt ze weer. ,,Het is nog te veel dat onderwijzers beslissen voor de kinderen, schooldirecteuren voor de onderwijzers en beleidsmakers voor de schooldirecties. We moeten bij de kinderen beginnen.”

Haar directeur heet Marcel van Rijt. Een trotse directeur: ,,Hoe mooi is het dat één van jouw collega’s dit heeft bereikt. En zeker omdat ze aangeeft dat we het met elkaar hebben gedaan.” Hij is hier ook om kennis te vergaren, ervaringen uit te wisselen. ,,Je ziet dat het wereldwijd steeds meer gaat om wat het kind nodig heeft, niet om de toetsscores.”

En hoe doet Daisy het? ,,Heel goed. Natuurlijk, als je trots bent, vind je het altijd goed. Maar ik hoor het ook om me heen.”

Basisschool De Vuurvogel valt onder organisatie Qliq, waar Jan van der Heijden bestuursvoorzitter van is. Waarom hij erbij wilde zijn? ,,Dan haal ik een tegeltjeswijsheid van stal: ‘Als je trots ben, dan deel je, als je angstig bent, dan pak je. Daisy is de vertaling van trots op het vak. Je wilt dit meemaken.” Van der Heijden is onder de indruk van wat hij hier ziet en hoort: ,,Bij de opening vanochtend waren veertig ministers van onderwijs. De komende vijf jaar wordt de toekomst voor honderd jaar bepaald. Ik neem heel wat (geestelijke) bagage mee terug.”

Een echte juf

Daisy Mertens staat deze zaterdag even gewoon voor de klas. Een klas met internationale collega’s wel te verstaan. De Venrayse geeft een masterclass over ‘de kracht van woorden’. ,,We weten niet hoe de toekomst eruit ziet, we kunnen alleen bouwen op onszelf”, houdt ze haar publiek voor. En als een echte juf geeft ze ook een opdracht: ,,Wat is de beste feedback die je ooit kreeg. Denk daar in groepjes over na.”

Moeder Kitty Scholtz ziet het vol trots aan. ,,Het is veel meer dan dat. We zijn heel gezegend om zo’n dochter te hebben. Mooi om te zien hoe ze zich heeft ontwikkeld. Ze wilde lerares Duits worden, begon aan die opleiding en kreeg toen het advies om Pabo te gaan doen.”

Een gouden tip die hier in Dubai wordt bekroond. Gaat haar dochter zondag met de wereldtitel aan de haal? ,,We zien het wel”, blijft moeder nuchter.

Volledig scherm Helmondse juf Daisy Mertens in Dubai met haar moeder Kitty Scholtz. © Hans van de Ven / ED