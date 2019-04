Dakloze Lissa uit Helmond krabbelde op en wil nu anderen helpen

,,Uiteindelijk ben ik hier zelf verantwoordelijk voor geweest”, verzucht Lissa Bots (42), in een café in Eindhoven. ,,Maar ik kwam een man tegen en die heeft ervoor gezorgd dat ik in korte tijd alles kwijtraakte en dakloos werd.” Ze vertelt over haar succesvolle relatiebureau Match4Two, waar ze bijna zeven jaar lang singles aan elkaar probeerde te koppelen. Vijf man personeel, uitbreiding in het vooruitzicht. ,,En dan word je zelf verliefd op de verkeerde persoon. Ik ben in totaal maar 2,5 week getrouwd geweest.”