Daklozenopvang Helmond optimistisch, twee besmette medewerkers ‘geen probleem’

HELMOND - De daklozenopvang van SMO in De Kamenij in Helmond hoopt na het weekend de deuren weer te kunnen openen. Dat nu ook twee medewerkers corona blijken te hebben, is volgens de organisatie geen probleem.

De opvang in het voormalige wijkhuis aan de Jeroen Boschstraat kreeg afgelopen weekend te maken met een grote corona-uitbraak: van de toen zeventien dak- en thuislozen bleken er elf met het virus besmet te zijn. Zeven van hen werden overgeplaatst naar de speciale quarantaine-unit van Neos in Eindhoven. De vier anderen gingen in quarantaine in het passantenverblijf van Huize d’n Herd in het centrum van Helmond.

De zes overgebleven cliënten verbleven in De Kamenij in quarantaine. Donderdag werden ze opnieuw getest en opnieuw bleken ze niet besmet. Wel testten toen twee personeelsleden van de opvang positief, nadat ze in het weekend nog negatief waren.

Volgens teammanager Miranda van der Leest van SMO heeft dit geen consequenties voor de opvang. „Er was al geen nauw contact tussen medewerkers en cliënten en sinds zondag zijn we nog voorzichtiger geweest. De GGD staat er achter dat we na het weekend weer open gaan.”

Hulp van Care Extra

Qua bezetting is de tijdelijke uitval van de twee medewerkers wel een uitdaging, aldus Van der Leest. „We zitten nu heel krap in het personeel. Dankzij flexibiliteit van andere medewerkers en hulp van mensen van Care Extra krijgen we het allemaal nog net rond.”

Als in De Kamenij na het weekend weer meer mensen worden opvangen, maakt dat voor de personele bezetting overigens niks uit. Van der Leest: „Er zijn daar altijd twee medewerkers aanwezig.”

De teammanager is blij dat de zes huidige cliënten geen corona hebben. „Anders had het er nu heel anders uitgezien, hadden we echt een tijdje dicht gemoeten.” Met de daklozen die wel besmet zijn, gaat het volgens Van der Leest relatief goed. Als zij uit quarantaine mogen en weer gebruik willen maken van de opvang in De Kamenij, dan kan dat. „Ze hebben hier niet om gevraagd en dus kunnen zij hier zeker weer terecht.” Dit betekent dat er nog plek is voor zeven à acht anderen.