Daklozenopvang in sporthal De Braak in Helmond verlengd

Bij Floraplein doodgere­den trucker ‘liep in het donker op de weg’

16:49 DEN BOSCH - Wat het ongeluk met Jeffrey L had gedaan? Hij grimlacht. “Toen ik het hoorde werd ik kotsmisselijk. Letterlijk. Heel m’n maag kwam naar boven”. En in paniek ging hij naar huis. Maar binnen twee uur stond hij toch op het politiebureau om te melden dat hij een man had doodgereden.