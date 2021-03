Daklozenopvang Kamenij verlengd tot juli; nieuwe baan voor Jeffrey Beck (ex-Jumbo); 50 openbare laadpalen in Helmond; veilig op internet voor senioren

Daklozenopvang Kamenij zeker tot 1 juli

De daklozenopvang in voormalig wijkhuis De Kamenij aan de Jeroen Boschstraat in Helmond-Noord blijft in elk geval open tot 1 juli. De tijdelijke voorziening werd in het leven geroepen vanwege de coronacrisis en startte een jaar geleden in sporthal De Braak. Sinds afgelopen najaar zit de opvang in De Kamenij. Maximaal 25 dak- en thuislozen krijgen hier hulp.