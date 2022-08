Damesmodezaak SSo You opent deuren in Mierlo: ‘Ik vond dit direct een mooi pandje’

Zaterdag 13 augustus opent zij om 12.00 uur haar dameskledingzaak SSo You aan de Margrietstraat 124 in Mierlo, de plek waar eerst bijouterie Het Sieradenkasteeltje gevestigd was. ,,Een gezellige kledingzaak met leuke, betaalbare dameskleding. Wie weet breid ik in de toekomst uit naar heren- en kinderkleding, maar eerst start ik met dameskleding en wat sieraden.”

Maar de komende dagen is de jonge onderneemster nog hard aan het werk. Verfpotten staan klaar. Planken en rekken liggen aan de zijkant van de winkel. ,,Er is nog veel te doen, maar gelukkig krijg ik veel hulp van mijn lieve familie en vrienden. Mijn opa bijvoorbeeld, is bijna elk dag aanwezig om dit mooie pand helemaal om te toveren tot de modezaak die ik voor ogen heb”, aldus Lagrene. ,,Modern, ruimtelijk, maar wel met een gezellige en huiselijke uitstraling.”

Lagrene woont in Helmond, maar koos bewust om de deuren van haar bedrijf in Mierlo te openen. ,,In Helmond zitten al veel kledingzaken. Bovendien vond ik dit direct een mooi pandje. Ideaal, met een aantal parkeerplaatsen voor de deur. Ik wist meteen dat ik hier iets moois van kon maken.”

Ideale combinatie

Een eigen onderneming voeren is al jaren haar droom. ,,Het is fijn om iets van jezelf te hebben en ik heb er enorm veel zin in om er een succes van te maken.” Haar opa vult aan: ,,Als klein meisje speelde ze al winkeltje en was ze dol op kleding. Deze winkel is dan ook de ideale combinatie voor mijn kleindochter.”

Veel mensen komen nu al een kijkje nemen. ,,Mijn bovenbuurman heeft me al veel succes gewenst en heel veel Mierlonaren zijn al even een praatje komen maken. Heerlijk toch? De Mierlose mensen zijn heel vriendelijk, open en hartelijk. Fijn, wat ik houd wel van een babbel.”

Tijdens de openingsdag op zaterdag 13 augustus krijgen de eerste bezoekers een leuke verrassing en er worden ook hapjes en drankjes geserveerd.

Openingstijden: maandag van 11.00 tot 18.00 uur, dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 18.00, vrijdag 10.00 tot 21.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.