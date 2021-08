Dankzij corona zijn groene vingers weer hip: ,,Mensen vinden het weer belangrijk om de tuin mooi te hebben”

Tuinieren is weer helemaal hip. Dat merken ze ook bij Groei & Bloei Helmond waar zich afgelopen jaar veel nieuwe leden zich aanmelden. Tijdens de jaarlijkse Open Tuinendag van zondag zet de vereniging de mooiste tuinen in het zonnetje. ,,Het is nu ook belangrijk om de tuin mooi te hebben.”

Jarenlang was tuinieren voor veel mensen een zware opgave. Door drukte in het dagelijks leven was er amper tijd om iets moois te maken van de tuin. En toen kwam corona.

Mensen mochten niets meer en gingen dus vertier zoeken in de eigen omgeving. Het resulteerde in veel groene vingers en tuinen die nu volop in bloei staan. Dat beaamt ook Karin de Vos van het Groei & Bloei-bestuur. ,,De animo om in de tuin te werken is het afgelopen jaar flink gegroeid. Mensen vinden het weer belangrijk om de tuin mooi te hebben”, zegt ze.

Ook jonge leden

Wat ook flink groeide, was het ledenaantal van de Helmondse club voor tuinliefhebbers. Waar tot vorig jaar de gemiddelde leeftijd van de leden ruim boven de vijftig jaar was, verwelkomden ze de laatste twaalf maanden verschillende jongeren. De Vos is daar blij mee: ,,Tuinieren is weer helemaal hip.”

Zondag staat de jaarlijkse Open Tuinendag weer op het programma. Belangstellenden kunnen op de fiets de acht mooiste tuinen bezichtigen, verspreid over Helmond en Aarle-Rixtel. Maar hoe beslissen ze bij Groei & Bloei welke tuin daarvoor in aanmerking komt? De Vos: ,,We kijken goed naar de tuinen van onze leden en maken dan een lijst.”

Allerlei soorten tuinen

Het is overigens niet noodzakelijk om lid van de club te zijn om geselecteerd te worden. ,,Als ik tijdens een rondje fietsen een mooie tuin zie, noteer ik het adres en probeer ik de eigenaren te overtuigen om mee te doen.”

Voor zondag zijn er dus acht tuinen geselecteerd, opvallend is de diversiteit aan inrichting. ,,We hebben dit jaar gekozen voor allerlei soorten tuinen, van groot tot klein en van onderhoudsvriendelijke tuinen van jonge gezinnen tot tuinen voor de wat ervaren tuinders.”

Quote Wij laten alles lekker groeien, dat is de natuur op z’n mooist Karin de Vos, Groei & Bloei

De tuin Van De Vos en haar partner Cees behoort dit jaar tot de ‘winnaars’. Aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel hebben ze een tuin ter grote van twee voetbalvelden die vol staat met oude bomen, een vijvertje met waterloopje én een bordes met vaste planten. Tevens staan er veel beelden in de tuin die gemaakt zijn door Cees.

Veel onderhoud heeft ze er niet aan: ,,Wij laten alles lekker groeien, dat is de natuur op z’n mooist.”

Hoewel ze al bijna klaar is om de bezoekers zondag tussen 11 en 17 uur te ontvangen, moet ze nog wel even het gras maaien. ,,Dat is een klus van een klein uurtje.”