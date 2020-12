Dankzij Senzer heeft Daan een baan; nu nog hulp vanuit Den Haag voor Senzer

Ruzie over gestorven moeder loopt uit de hand in Helmond, messteker moet van OM naar kliniek

3 december DEN BOSCH - Schelden doet geen pijn, wil een spreekwoord. Maar in de praktijk is dat lang niet altijd zo. Zeker niet, in bepaalde culturen, als daar een moeder bij betrokken wordt. Het leidde deze zomer tot een steekpartij in een Helmondse woning waarbij twee man gewond raakten.