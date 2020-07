Dankzij topbasketbalster Van Grinsven wordt biggetje Chati niet geslacht: ‘Meer waard dan winst op veld’

Video Droompre­miè­re voor groep 8 van De Vendelier in Helmond: ‘Stiekem leuker dan live op school’

10:59 HELMOND - Een musical met live publiek zit er momenteel niet in voor de achtstejaars van basisschool De Vendelier. ‘En tóch gaan we er iets bijzonders van maken’, dacht juf Erna Boskman. De musical werd een film, die dinsdagavond in première is gegaan in Het Speelhuis.