Dankzij World Press Photo meer ‘oog voor de ander’; rondreizende foto’s zeker nog vier jaar in Helmond te zien

LEZERSBRIEVEN

Ik weet niet veel van voetballen. Sterker: het interesseert me niet zoveel. Ik kijk zelden naar een wedstrijd, maar één ding weet ik wel: Nederland verloor de eerste wedstrijd in het enige toernooi dat ze tot nu toe wonnen. Tegen Rusland bij het EK van 1988 werd het 0-1. Dus Maarten Wijffels: of het zo’n goed teken is dat de eerste wedstrijd nu is gewonnen is nog maar de vraag. Joop Agterbosch, Geldrop

24 november