Dansen tussen de schilderijen tijdens de Nacht van Cultuur in Helmond

De bomen in de Helmondse kasteeltuin praten zaterdagavond. In de kelder van het kasteel worden theaterstukken opgevoerd. Even verderop in de Kunsthal wordt gedanst tussen de schilderijen. Wie genoeg heeft van de silent disco kan in de andere zaal terecht voor echt Helmonds volksvermaak: bingo, deze avond met dragqueen Tiny Tupperware.