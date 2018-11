Danseressen in Helmond verbeelden én verwoorden donkere gevoelens

Ze zijn niet alleen in staat om gevoelens en gedachten uit te drukken in dans, ze kunnen die ook goed onder woorden brengen. Dat blijkt na de repetitie van al weer een volgend stuk, dit keer wat vrolijker. Sharon, Pien, Kiki, Maxime, Isabel, Simone, Sanne en Pleun zijn acht van de tien danseressen in de leeftijd van 14 tot 20 jaar die de choreografie van hun docente Luciënne Lambermont uitvoerden, waar de film ‘Dark Thoughts’van is gemaakt. In een soort kringgesprek vertellen de tieners over hún gevoelens en hún ervaringen: