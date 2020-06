Dappere Lisa zet door en slaagt voor de mavo: ‘Na het grote examenfeest weer een operatie’

video Noodveror­de­ning in Eindhoven na oproep onder jongeren om te rellen, politie houdt 21 personen aan

8:56 EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft donderdagavond een noodverordening afgekondigd in stadsdeel Tongelre omdat jongeren op sociale media hadden opgeroepen om de rellen in Helmond te overtreffen. Rond 23.30 uur lijkt het rustig af te lopen, op wat vuurwerk na en in totaal 21 aanhoudingen.