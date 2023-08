Dat groene tapijt op de Zuid-Willemsvaart, is dat niet gevaarlijk?

Heracles Almelo meldt zich voor PS­V-goalgetter Jason van Duiven, die naar nog veel meer clubs kan

PSV-spits Jason van Duiven (18) staat nu concreet in de belangstelling van Heracles Almelo. De promovendus wil het grote talent van PSV voor een seizoen huren en in de eredivisie ervaring op laten doen. Er zijn nog veel meer clubs die interesse hebben getoond in een tijdelijke of definitieve overname van Van Duiven. Dat laatste wil onder meer NEC.