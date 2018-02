Daupfist in Helmond: prinsen niet ongedoopt carnaval in

Tijdelijke winkel Croy in Helmond verhuist naar Eindhoven

7 februari HELMOND - De twee-en-halve maanden zitten erop, dus de tijdelijke winkel van Croy in hartje Helmond trekt binnenkort weer verder. Vanaf 1 maart is die te vinden aan de Vrijstraat in Eindhoven - voor langere tijd. Eigenaar Jan Franken neemt daar broodjeswinkel Breadzz over en tovert die om tot Croy To Go.