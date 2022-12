Dave van Hout exposeert in Cacaofabriek: ‘Een goede foto is als een mooie vrouw: die trekt de aandacht’

Beleggers willen jonge asielzoe­kers in Huize Witven opvangen, maar Someren ziet dat niet zitten

SOMEREN - Drie nieuwe eigenaren van Huize Witven in Someren willen minderjarige asielzoekers opvangen in het huis waar zusters ooit kwetsbare jongeren hielpen. De gemeente is daar helemaal niet voor. Ze vangt al 450 asielzoekers op in kampeerboerderij De Hoof.

