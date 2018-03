De 40.000e woning van Helmond is niet toevallig aardgasvrij

Rens Verhoeven (27) en Emmelie van Lierop (22) weten al dat ze straks op inductie koken. Dat komt wel goed, denkt Rens. Maar hoe de verwarming precies werkt, dat moeten ze nog ontdekken, zegt Emmelie.

Hun nieuwe woning – de veertigduizendste van Helmond – is namelijk aardgasvrij. Het huis staat in een nieuw blok aan de Dolfijnlaan in de wijk Mierlo-Hout. Deze optrekjes wekken met zonnepanelen en meer hun eigen energie op.

Het is natuurlijk geen toeval dat juist het huis van Rens en Emmelie tot veertigduizendste van Helmond is gebombardeerd. De woning is een perfect visitekaartje voor de ambitie van Helmond om rond 2035 klimaatneutraal te zijn.

„Een prachtig voorbeeld van hoe het moet”, zegt duurzaamheidswethouder Paul Smeulders dan ook. Zijn woorden zijn gericht aan Rens en Emmelie, de andere kopers in het woonblok, alle directeuren van de Helmondse woningcorporaties, gemeenteraadsleden en pers die zijn opgetrommeld.

Klappers

Collega-wethouder Frans Stienen memoreert de vorige mijlpaal van de stad: de dertigduizendste woning in 1994 in (toen nog) nieuwbouwwijk Dierdonk. Daar en in Brandevoort zijn qua woninguitbreiding ‘de grootste klappers gemaakt’, merkt Stienen op. „Daarom is het nu leuk om te laten zien dat in de bestaande wijken van Helmond óók nieuwe woningen worden gebouwd.”

Volledig scherm Wethouders Frans Stienen (links) en Paul Smeulders overhandigen het huisnummerbordje aan Emmelie en Rens. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

De aanstaande bewoners Rens en Emmelie horen alle praatjes aan. „Het is wel grappig, dat wij de veertigduizendste woning hebben”, zegt Rens. Hij en zijn vriendin wonen nu nog allebei bij hun ouders in Mierlo. Rens is ambtenaar bij de gemeente Eindhoven, Emmelie is verpleegkundige in opleiding. „We zochten iets betaalbaars en dit was het eerste dat we probeerden.”

Hun nieuwe huis is een sociale koopwoning. Er moet nog veel aan gebeuren. De muren zijn al gestuukt, maar vloeren, toilet en stopcontacten ontbreken nog.

Toch wilde de gemeente Helmond niet tot na de verkiezingen wachten met het vieren van het heuglijk feit, grapt wethouder Stienen half gemeend. Als hij samen met Smeulders een naambordje overhandigt aan het jonge stel, vertelt hij erbij dat de veertigduizendste woning eigenlijk ergens anders staat. Het huis van Rens en Emmelie ligt om de hoek. Maar daar was een presentatie lastig te houden, omdat er alleen nog maar een modderig zandpad naar toe voert.

Mijlpalen

Mijlpalen in Helmondse woningaantallen:

1963: 10.000

1982: 20.000

1994: 30.000

2018: 40.000