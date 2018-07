De AED duikt in steeds meer wijken in Helmond op

Zomerserie Droombaan: Indiana Jones, wie wil dat nou niét zijn?

17 juli EINDHOVEN - Het ging me nooit om zijn zweep, ook niet om de hoed. En ik was nog te jong om onder de indruk te zijn van de vrouwen aan zijn zijde. Toch was Indiana Jones mijn held: een avonturier, die gevat reageert in hachelijke situaties en anders altijd nog zijn vuisten heeft. Maar bovenal een schatzoeker. Dus toen de juf in groep zes vroeg wat ik later wilde horen, was het antwoord: geen helikopterpiloot of dierenarts, maar Indiana Jones. Toen mijn chef voor deze zomerrubriek dezelfde vraag stelde, kreeg die hetzelfde antwoord.