De auto uit voor een coronatest; vanaf woensdag zit de teststraat van de GGD in sporthal De Braak

HELMOND - Wie zich in Helmond op corona laat testen moet vanaf woensdag sporthal De Braak binnenlopen. Dinsdag worden door de GGD voor de laatste keer Covid-tests afgenomen in de parkeergarage onder de City Sporthal.

Met de auto door de teststraat rijden kan dus niet meer in Helmond. Op de nieuwe locatie aan de Wethouder Ebbenlaan moeten alle bezoekers de sporthal binnenlopen om daar te worden getest.

In sportcentrum De Braak - tot voor kort in gebruik als vaccinatielocatie - komen vijf testlijnen en een speciale kinderlijn. Er is ruimte om nog een extra testrij voor kinderen tot twaalf jaar te openen. Per dag kunnen er ruim duizend tests worden afgenomen; 900 ‘gewone’ en 140 kindertesten.

Kinderen vaccineren

Op 31 mei en 1 en 2 juni is de testlocatie in De Braak overigens gesloten voor mensen met coronaklachten. Dan komen er honderden kinderen langs voor prikken die moeten beschermen tegen ziektes als de bof, mazelen, polio en meningokokken. Deze inentingen vallen onder het rijksvaccinatieprogramma.

Parkeergarage centrum

De parkeergarage onder de City Sporthal is naar verwachting eind mei of begin juni weer open voor bezoekers van het centrum van Helmond. De sporthal wordt tot de zomervakantie gebruikt door het Jan van Brabant College. Leerlingen van de school gaan in de oude gymzaal zitten zwoegen op een examen of proefwerk.

De corona-teststraat bij de City Sporthal opende half augustus vorig jaar. Het was de derde GGD-testlocatie in Zuidoost-Brabant, na Eindhoven en Eersel, en destijds meteen de grootste van de regio. Er was ruimte om dagelijks achthonderd mensen te testen op het virus. Er waren ook zorgen over de locatie als werkplek; volgens een aantal medewerkers van de teststraat was er te weinig aandacht voor de werkomstandigheden in de parkeergarage. De GGD concludeerde na onderzoek dat het veilig was.

Sporthal De Braak werd eerder gebruikt als vaccinatieruimte. De priklocatie is verhuisd naar de Haverdijk op industieterrein BZOB in Helmond. Daar kunnen sinds 24 april per dag circa 5000 mensen worden ingeënt tegen Covid-19.