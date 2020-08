De bekendste drukker van Helmond, Harrie Zeeuwen, is overleden op 68-jarige leeftijd

Nieuw energie instituut TU/e werkt aan verduurza­men op kleinere schaal

28 augustus EINDHOVEN - Nederland moet in rap tempo verduurzamen, energie moet groener en als het even kan goedkoper. Maar hoe? In het nieuwe instituut EIRES van de TU Eindhoven werken onderzoekers en makers uit de (high) techindustrie aan nieuwe, kleinere apparaten die zelfs soms ook thuis inzetbaar kunnen zijn.