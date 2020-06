De bel klinkt, het bier vloeit: meteen volle terrassen in Helmond en de Peel

Waarschijn­lijk dinsdag duidelijk of slachterij Van Rooi Meat in Helmond open mag

30 mei HELMOND - De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besluit waarschijnlijk dinsdag of het slachthuis Van Rooi Meat in Helmond weer open kan of langer gesloten moet blijven. Het slachthuis werd in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten nadat er opnieuw medewerkers positief getest waren op het coronavirus.