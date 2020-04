De bloemist in de regio kan het amper bijbenen: ‘Er vallen nu meer tranen dan in de afgelopen 30 jaar’

,,Het is echt ongelooflijk.” Tini Roelofs, eigenaar van Bloemstudio Roelofs, zegt het meerdere keren als hij uitlegt hoe druk hij het heeft. En dan vooral vanwege het grote aantal rouwstukken dat de Helmondse bloemist nu zo'n beetje dagelijks maakt. Onlangs had hij er zelfs een dag bij zitten dat hij 62 rouwstukken moest maken. ,,Heel de winkel ligt ermee vol, ik kan het nergens meer kwijt. Er vallen hier in de winkel meer tranen dan in de laatste dertig jaar bij elkaar”, zegt Roelofs aangedaan. Natuurlijk, voor de omzet zijn die rouwstukken - hoe cru het ook klinkt - goed, maar Roelofs kijkt vooral als mens naar het leed dat het coronavirus aanricht. ,,Mensen die afscheid moeten nemen van hun echtgenoot vanachter een raam. En al die begrafenissen. Het is gewoon verschrikkelijk.”