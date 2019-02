De Braak in Helmond: megaproject bijna van start

De Helmondse politiek werd dinsdagavond bijgepraat over het megaproject, waar in totaal minimaal 55 miljoen euro mee is gemoeid. ,,Het risico van prijsstijgingen blijft aanwezig”, zei wethouder Harrie van Dijk. ,,Op dit moment blijven de berekeningen nog binnen het gestelde budget. Indien we een overschrijding krijgen, dan zullen we terug naar de raad moeten.”