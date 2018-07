De Cajuit in Helmond wordt woonruimte voor senioren uit de Leonardusbuurt

Hayat S. schuldig aan poging om bij IS aan te sluiten, geen cel

19 juli EINDHOVEN - De Eindhovense Hayat S. (35) is donderdag door de rechtbank schuldig bevonden aan de poging om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS in Syrië. Ze hoeft niet opnieuw de cel in, omdat ze al enige tijd heeft vastgezeten. Maar kreeg een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.