De complexiteit van het kolonialisme uitgebeeld op een wand van Kunsthal Helmond

Oud-bestuurs­lid Helmond Sport Jan van der Zanden overleden

6 juli HELMOND - Oud-bestuurslid van Helmond Sport Jan van der Zanden is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij zat tien jaar lang (2002-2012) in het bestuur van de voetbalclub en hield zich in die periode vooral bezig met de portefeuille Technische Zaken en de plannen voor een nieuw stadion. Later was hij nog een paar jaar facilitair manager. Hij was erelid.