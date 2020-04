De elektrische deelscooter rukt op in Helmond

HELMOND - Je ziet ze opeens overal in Helmond; groene elektrische scooters. Eind maart deed Go Sharing zijn intrede in de stad met zo’n vijftig deelscooters. Dat worden er snel meer als het aan het bedrijf ligt.

Van Brandevoort naar de Automotive Campus. Het is een populaire route onder gebruikers van de elektrische deelscooter. Ook in de buurt van het station en de winkelstraten in het Helmondse centrum snorren vaak groene scooters van Go Sharing rond. Sinds eind maart kan iedereen met een rijbewijs een deelscooter huren in Helmond.

Het kan gebeuren dat je in het Hortensiapark, op een stoep in de binnenstad of langs de Kasteel-Traverse een groene Go-scooter ziet staan. Zo lang de gebruikers zich aan de parkeerregels houden, mogen de e-scooters op veel plaatsen in de stad geparkeerd worden. Ook in Nuenen, Geldrop-Mierlo en Laarbeek zijn al servicegebieden: plekken waar je de deelscooter gratis kunt achterlaten. Buiten zo’n zone mag je het voertuig niet laten staan en tijdelijk stallen kost geld.

Go Sharing is geruisloos van start gegaan in Helmond. Er was een officieel pr-moment gepland, maar die bijeenkomst ging niet door vanwege de coronacrisis. Directeur Raymon Pouwels heeft er geen spijt van dat ze toch begonnen zijn in Helmond. ,,We merken dat mensen juist in deze coronatijd individueel willen reizen. En dan is zo’n scooter een mooi vervoermiddel. Ze zijn 24 uur beschikbaar, dus ook als de bus niet meer rijdt, en je kunt er overal mee naartoe.”

Hoe werkt het? Wie op een Go-scooter wil rijden moet zich registreren. De app van Go Sharing laat zien waar scooters staan, hoeveel kilometer er mee gereden kan worden, waar ze neergezet mogen worden en is nodig om de scooter te starten en stoppen. Na reservering heb je een kwartier om de scooter op te pikken. Een rit kost tussen de 23 en 29 cent per minuut. Je betaalt met een creditcard of koopt een tegoed. Volledig scherm Een deelscooter van Go Sharing bij de kruising Zuid Koninginnewal en Kasteel-Traverse in Helmond.

In Eindhoven is Go Sharing vorig jaar al geïntroduceerd. Samen zijn Eindhoven en Helmond goed voor ruim 30.000 geregistreerde gebruikers. Pouwels verwacht dat het er snel meer worden. Niet alleen komen er extra deelscooters in Helmond, het gebied waar ze rijden wordt ook rap groter belooft Pouwels. ,,We willen eerst in heel Brabant dekking hebben. En daarna in de rest van Nederland.” Het streven is dat er altijd een scooter in de buurt is en dat je ’m op zo veel mogelijk locaties kunt achterlaten. ,,Een goed alternatief voor de auto. Ook voor een dagje Den Bosch of Tilburg”, aldus Pouwels.

Automotive Campus

Voor kapotte scooters, lege accu’s en meldingen over (parkeer)overlast rukken medewerkers uit. De power rangers, zoals Go Sharing ze noemt, hebben vanaf deze week een uitvalsbasis op de Automotive Campus in Helmond.

Volledig scherm Deelfietsen bij het stadskantoor in Helmond.

Deelfietsen

In Helmond zijn sinds kort ook tachtig deelfietsen te vinden van Go About. Ze staan onder meer bij de stations en het stadskantoor. Ze zijn geplaatst als onderdeel van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en bieden automobilisten een duurzaam alternatief.