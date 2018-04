De enorme dreun: hulpverleners over de impact van het zware ongeval in Helmond

Peelpio­niers Someren leggen oorlogsver­ha­len vast

27 april SOMEREN - Roy van Schaijk hoort dat zijn overgrootvader zijn leven heeft gegeven om onderduikers te redden. Anne Dat snapt nu waarom haar vader Herold tijdens een vakantie in Bosnië in paniek raakt als hun auto in de berm terechtkomt. ,,Er liggen daar zestien miljoen mijnen."