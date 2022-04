De gerechten uit de keukens van Sanae, Maxima en Hussam die in Helmond mensen bij elkaar brengen

De geur van kip in de oven komt je tegemoet, het geluid van het hakken van de groenten hoor je buiten al. Binnen in de grote keuken van Rooijakkers Party & Events in Mierlo staan Maxima Lava Suleiman, Boutaina Idrissi en de Syrische kok Hussam Rslan. Ze werken aan Kabseh. Een Syrisch gerecht. Terwijl Suleiman twee groene puntpaprika's in ringetjes snijdt, halveert Rslan twee wortels en hakt deze in plakjes. In het Koerdisch is het tweetal in gesprek over het geluid van messen op snijplanken heen.