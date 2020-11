De Helmondse muzieksmaak krijgt zijn eigen lijstje

„Bohemian rhapsody heb ik nog niet voorbij zien komen”, zegt dj Roland van der Heijden (alias DJ Frogson) van Muziekcafé Helmond. Sinds een paar dagen is de online stembus geopend en er zijn al wat lijstjes ingestuurd. Tot 12 december kunnen inwoners hun muzikale top 5 doorgeven. Onder de deelnemers worden prijzen verloot.

De complete Top 150, goed voor ongeveer tien uur muziek, wordt tussen Kerst en Oud en Nieuw gedraaid. „Of we dat op enkele avonden doen of in één marathonuitzending, zijn we nog aan het bekijken”, zegt Van der Heijden. Hij gaat ook verhalen en wetenswaardigheden over de nummers vertellen, ‘als een soort Leo Blokhuis’. Het geheel wordt gestreamd en is online te volgen. Als de horeca tegen die tijd weer open is, kan er ook live publiek bij aanwezig zijn. „Het zou wel fijn zijn als er meer dan twintig mensen binnen mogen.”

‘Een eigen lijst leeft meer’

Van der Heijden liep al een paar jaar rond met het idee van een door Helmonders samengestelde lijst. „We hebben weleens Top2000-avonden georganiseerd, waarbij we een selectie uit die lijst draaiden. Maar een eigen lijst leeft meer.”

Het idee bleef op de plank liggen, maar dit jaar leent zich er bij uitstek voor, meent de diskjockey. „Door corona zitten mensen meer thuis en hebben ze tijd om er eens goed over na te denken.” Dat heeft Van der Heijden zelf ook al gedaan. „Ik ben een enorme fan van Prince, maar hij komt in mijn stemlijst niet voor. Ik kon gewoon niet kiezen.” En dus is hij gegaan voor Jazz in Barcelona van Frank Boeijen en Until the end of the world van U2.

Quote Als André Hazes genoeg stemmen krijgt, wordt hij gewoon gedraaid, hoor Roland van der Heijden (DJ Frogson), Dj Muziekcafé Helmond

Alternatief karakter

Waarin gaat deze lijst verschillen van pak-'m-beet de Top 900 van Omroep Brabant? „Het alternatieve karakter van het Muziekcafé ga je, denk ik, wel terugzien. Misschien komen er meer albumtracks of B-kantjes voorbij.” In het café wordt niet alleen rock gedraaid. „Dat is heel divers, maar bij hardstyle of Nederlandstalige volksmuziek trekken we wel een grens.” Dat gezegd hebbende: „Maar als André Hazes genoeg stemmen krijgt, wordt hij gewoon gedraaid, hoor.”

Om er nog meer een Helmonds stempel op te drukken, zouden lokale muzikanten niet misstaan. The Fashions of Alias Berger, zijn namen die DJ Frogson zo te binnen schieten. „Of de jongens van MOOON uit Aarle-Rixtel, die mogen er met hun retro jaren 60-geluid van mij zo in.”

Stemmen kan vóór 12 december via www.muziekcafehelmond.nl.