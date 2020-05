De huisvlogger van Helmond Sport steekt voetbalfans hart onder de riem met filmpje: ‘Hou vol, hou vast’

Het filmpje is in korte tijd al duizenden keren bekeken. De beelden zijn opgenomen in het stadion van Helmond Sport, zijn cluppie. Sinds enkele seizoenen maakt Boualin met enige regelmaat ook vlogs bij zijn club. Dan blikt hij vooruit met trainers op wedstrijden of gaat hij met spelers op pad. Daarin schuwt hij niet om kritische vragen te stellen, die hij vaak ook vanuit fanatieke supporters ook weer door krijgt. Hij krijgt daar vaak veel reacties op.

Waarom Boualin het filmpje maakte? ,,Voor de voetbalfans in Nederland. Ik kan zelf ook niet wachten totdat we weer beginnen. Tot die tijd moeten we volhouden”, zegt Boualin, die sinds dit seizoen ook video's maakt voor voetbalzone.nl over Keuken Kampioen Divisie-clubs. Bekijk de video van Boualin in het filmpje hieronder: