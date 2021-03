De ijsvogels en patrijzen moeten lekker hun gang kunnen gaan in De Groene Punt

Petra (44) kreeg vier jaar geleden de diagnose autisme: ‘Je beseft dat je je altijd hebt aangepast’

25 maart DE MORTEL - ,Mijn hele leven is een zoektocht geweest. Waarom liep ik continu vast en lukte het mij niet goed om te functioneren in de maatschappij?” Pas vier jaar geleden kreeg Petra Veldhoen (44) de juiste diagnose: autisme. ,,Het is nog steeds ontzettend knokken”.