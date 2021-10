‘De Invaller’ wint kletstoernooi De Goeie To(o)n in Helmond

Londen, Tokio, Helmond; expositie World Press Photo terug naar Cacaofa­briek

HELMOND - De expositie van World Press Photo was in maart vorig jaar een groot, maar kortstondig succes in De Cacaofabriek in Helmond. Covid-19 gooide roet in het eten. In januari komt een nieuwe expositie terug.

26 oktober